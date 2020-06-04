Эксперты подтвердили ценность особняка Саввы Морозова на Спиридоновке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Особняк фабриканта и мецената Саввы Морозова в центре Москвы признан исторической и художественной ценностью, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Предмет охраны утвердило Мосгорнаследие. Речь идет о композиционном решении и архитектурно-художественном оформлении фасадов здания конца XIX века. Ценным считается в том числе художественный металл конца XIX века, включая литые чугунные ограждения балконов, террас, завершения водостоков в виде масок, горгулий и скульптура химеры на ограждении одного из балконов.

Специалисты также подтвердили ценность архитектурно-художественного оформления ограды с воротами конца XIX века. Кроме того, в предмет охраны вошли шесть садовых скульптур – женские фигуры и фигура ангела.

Автор проекта двухэтажного дома на Спиридоновке – архитектор Федор Шехтель. А над убранством залов особняка работал художник Михаил Врубель.

Такой подарок Савва Морозов сделал своей жене Зинаиде Григорьевне. После смерти мужа она владела особняком до 1909 года, после чего продала его коллекционеру и меценату Михаилу Рябушинскому. В советское время дом национализировали, в нем находился губернский продовольственный комитет, позже – Наркомат иностранных дел.

Сегодня в историческом особняке располагается Дом приемов Министерства иностранных дел РФ. В 1996 году здесь состоялась встреча стран "Большой восьмерки".

В оформлении фасадов особняка есть черты английской неоготики – остроконечные шпили по краям крыши, стрельчатые окна и горгульи на водосточных трубах и по краям террас. В готическом стиле выполнена и ограда с воротами.

В 1995 году в здании случился пожар, который уничтожил больше половины исторических интерьеров дома, но конструкции особняка почти не пострадали. Уцелевшие предметы интерьера и детали декора были отреставрированы и сохранены.

Археологи отреставрировали артефакты XVI–XIX веков, найденные на Пятницкой улице. Теперь древние находки станут экспонатами одного из столичных музеев.

Наиболее древним артефактом среди найденных является фрагмент глиняного коника. Он датируется XVI веком. На поверхности игрушки сохранились следы росписи.

С июня 2020 года начнется реставрация главного фасада здания Бабаевской шоколадной фабрики. Основное внимание будет уделено вычинке и сохранению кирпичной кладки, реставрации уникальных декоративных элементов, восстановлению штукатурного слоя. Планируется замена окон и дверей на новые, которые выполнят по историческим аналогам.