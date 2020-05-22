Дом детства Тютчева в Москве получил охранный статус

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичный департамент культурного наследия подтвердил охранный статус главного дома усадьбы Гагариных-Тютчевых в Армянском переулке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Глава ведомства Алексей Емельянов рассказал, что эксперты признали уникальным облик фасадов здания, которые выполнены в стиле классицизма в конце XVIII века.
"Кроме того, была признана ценность декоративного оформления интерьеров дома, где до наших дней сохранился лепной декор стен и потолков, пилястры и колонны, а также угловые печи и камин", – отметил Емельянов.
Он подчеркнул, что дом усадьбы Гагариных-Тютчевых имеет особую ценность с точки зрения композиционно-планировочной структуры Армянского переулка. С этого момента любые реставрационные работы будут осуществляться с учетом утвержденного предмета охраны.
Дом усадьбы был перестроен в 1790-е годы по проекту известного архитектора Матвея Казакова. Охранный статус получили капитальные стены здания и перегородки XVII-XVIII веков, а также подвал с арочными сводами и боковые пристройки. Помимо многочисленных элементов, имеющих особую архитектурную ценность, большое значение имеют месторасположение, размер и форма всех окон и дверей в доме, а также материалы и характер отделки стен фасадов.
Помимо роли как единицы городской архитектуры, здание имеет еще и культурно-историческое значение. В этом доме прошли детство и юность известного российского поэта Федора Тютчева. Здание также является прообразом второго дома Старсобеса в романе Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".
Ранее стало известно, что в Москве сохранят два дома с авторской архитектурой в районе Соколиная Гора. Они будут реконструированы в рамках программы реновации.
"Это наш город": портал "Узнай Москву" представил онлайн-экскурсии по старинным особнякам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: