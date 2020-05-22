Дом детства Тютчева в Москве получил охранный статус

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный департамент культурного наследия подтвердил охранный статус главного дома усадьбы Гагариных-Тютчевых в Армянском переулке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава ведомства Алексей Емельянов рассказал, что эксперты признали уникальным облик фасадов здания, которые выполнены в стиле классицизма в конце XVIII века.

"Кроме того, была признана ценность декоративного оформления интерьеров дома, где до наших дней сохранился лепной декор стен и потолков, пилястры и колонны, а также угловые печи и камин", – отметил Емельянов.

Он подчеркнул, что дом усадьбы Гагариных-Тютчевых имеет особую ценность с точки зрения композиционно-планировочной структуры Армянского переулка. С этого момента любые реставрационные работы будут осуществляться с учетом утвержденного предмета охраны.

Дом усадьбы был перестроен в 1790-е годы по проекту известного архитектора Матвея Казакова. Охранный статус получили капитальные стены здания и перегородки XVII-XVIII веков, а также подвал с арочными сводами и боковые пристройки. Помимо многочисленных элементов, имеющих особую архитектурную ценность, большое значение имеют месторасположение, размер и форма всех окон и дверей в доме, а также материалы и характер отделки стен фасадов.

Помимо роли как единицы городской архитектуры, здание имеет еще и культурно-историческое значение. В этом доме прошли детство и юность известного российского поэта Федора Тютчева. Здание также является прообразом второго дома Старсобеса в романе Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".

Ранее стало известно, что в Москве сохранят два дома с авторской архитектурой в районе Соколиная Гора. Они будут реконструированы в рамках программы реновации.