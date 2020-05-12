Столичным инвесторам предложили арендовать памятники архитектуры по льготной программе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москва предложила инвесторам арендовать памятники архитектуры по льготной программе "1 рубль за 1 квадратный метр ". На открытый аукцион выставлены усадьба 1880 года, здание Басманной полицейской части и часть первого в России конного завода, передает портал мэра и правительства столицы.
Общая площадь лотов составляет порядка 1830 квадратных метров. Стоимость за один квадратный метр объектов на старте варьируется от 12,1 до 35,7 тысячи рублей.
Победители должны будут за 5 лет вернуть домам исторический облик. Уточняется, что после завершения работ начинает действовать льготная арендная ставка на 49 лет.
"Программа позволяет сохранять исторический облик Москвы – за семь лет бизнес арендовал на таких условиях 70 зданий, 27 из которых – объекты культурного наследия", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Ранее сообщалось о том, что столичные предприниматели смогут арендовать у города помещения по льготной ставке. На торги были выставлены 150 площадок, принадлежащих городу. Так, представители малого бизнеса смогут арендовать их на 10 лет по льготным ценам. По сравнению с первым кварталом этого года ставка сократилась более чем в два раза.
Столичные предприниматели смогут арендовать у города помещения по льготной ставке
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