Собянин предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 млрд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва предоставила предпринимателям отсрочку платежей на 3,6 миллиарда рублей. Такая мера поддержки была утверждена Сергеем Собяниным в рамках третьего пакета антикризисных мер, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, выкупающие недвижимость у города предприниматели таким образом смогут отложить платежи за второй квартал до конца текущего года.

"Это отсрочка платежей за три месяца – апрель, май, июнь, которая уже предоставлена автоматически всем представителям малого и среднего бизнеса по всем заключенным договорам купли-продажи", – сообщил Ефимов.

Отмечается, что данной мерой поддержки воспользуются свыше 3,3 представителей столичного бизнеса.

Ранее сообщалось, что столичный бизнес освободят от арендных платежей. Уведомления об этом уже получили более 11 тысяч московских компаний, арендующих недвижимость или землю у города.

15 апреля президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса.

Помимо того, в Москве также утвердили третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса. Сообщалось, что, в частности, московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.