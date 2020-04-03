Взаимопомощь и дистанционные услуги: как бизнес приспосабливается к новым условиям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денис

В Москве на этой неделе на рабочие места вышли около трех миллионов человек, примерно столько же продолжают трудиться удаленно. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что несмотря на серьезные ограничения из-за перехода на дистанционный режим работы, многие организации нашли альтернативные варианты функционирования.

"Например, фитнес-центры сдают тренажеры в аренду, салоны красоты доставляют необходимые средства с видеоинструкциями по их применению. Другая позитивная тенденция – взаимопомощь. Бизнес ищет способы кооперации в сложившихся непростых условиях, и наша задача – поддержать подобные инициативы", – подчеркнул Ефимов.

Он рассказал, что в столице ранее был принят второй пакет мер поддержки предприятий, разработанный совместно с предпринимателями. Меры были разработаны на базе Центра поддержки экономики, в который на текущий момент обратилось уже более 500 предприятий.

После анализа заявок в первый антикризисный пакет внесли дополнения, в том числе был продуман механизм предоставления поддержки торговым комплексам. На эти цели правительство намерено направить более восьми миллиардов рублей в квартал.

Центр поддержки экономики Москвы был создан 17 марта решением Оперативного штаба по экономическим вопросам Москвы. Он совместно с представителями бизнеса разрабатывает меры поддержки предприятий, которые испытывают трудности из-за пандемии коронавируса. Телефон горячей линии +7 (495) 539-59-99, доступен также сайт.