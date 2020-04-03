Взаимопомощь и дистанционные услуги: как бизнес приспосабливается к новым условиям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денис
В Москве на этой неделе на рабочие места вышли около трех миллионов человек, примерно столько же продолжают трудиться удаленно. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что несмотря на серьезные ограничения из-за перехода на дистанционный режим работы, многие организации нашли альтернативные варианты функционирования.
"Например, фитнес-центры сдают тренажеры в аренду, салоны красоты доставляют необходимые средства с видеоинструкциями по их применению. Другая позитивная тенденция – взаимопомощь. Бизнес ищет способы кооперации в сложившихся непростых условиях, и наша задача – поддержать подобные инициативы", – подчеркнул Ефимов.
Он рассказал, что в столице ранее был принят второй пакет мер поддержки предприятий, разработанный совместно с предпринимателями. Меры были разработаны на базе Центра поддержки экономики, в который на текущий момент обратилось уже более 500 предприятий.
После анализа заявок в первый антикризисный пакет внесли дополнения, в том числе был продуман механизм предоставления поддержки торговым комплексам. На эти цели правительство намерено направить более восьми миллиардов рублей в квартал.
Центр поддержки экономики Москвы был создан 17 марта решением Оперативного штаба по экономическим вопросам Москвы. Он совместно с представителями бизнеса разрабатывает меры поддержки предприятий, которые испытывают трудности из-за пандемии коронавируса. Телефон горячей линии +7 (495) 539-59-99, доступен также сайт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: