Politico: США готовятся заключить контракты на 6 млрд долларов на поставку оружия Киеву

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Власти США готовятся заключить с американскими фирмами контракты на 6 миллиардов долларов на поставку оружия и оборудования Киеву. Об этом пишет Politico, ссылаясь на американских чиновников.

Собеседники издания отметили, что таким образом Вашингтон вносит "последние штрихи" в один из крупнейших пакетов военной помощи Украине, о котором могут объявить уже в пятницу, 26 апреля.

По информации СМИ, в этот пакет войдут системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские снаряды, беспилотники, ракеты класса "воздух – воздух" и средства противодействия БПЛА.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню. Планируется, что Киев получит боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехнику. Вашингтон может возобновить поставки на этой неделе.

Вместе с тем, по данным СМИ, в администрации Байдена сомневаются, что Украина сможет добиться успехов на поле боя с новым пакетом военной помощи. Как отметили чиновники, даже после выделения новой помощи ВСУ потребуются серьезные усилия для того, чтобы "обратить вспять" месяцы территориальных потерь.