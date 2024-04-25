Подполковник ВС США Дэвис: Россия учится воевать с западным оружием на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Национальная безопасность США ослабевает из-за того, что российские войска учатся воевать с западным оружием в ходе боевых действий на Украине. Таким мнением поделился американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем Youtube-канале.

Речь идет об американских боевых машинах Abrams, Bradley, Stryker, противотанковых комплексах Javelin, системах противовоздушной обороны Patriot и других видах вооружения, которые США передали Киеву.

По словам Дэвиса, российские системы РЭБ успешно уничтожают западные беспилотники и ракеты, а военные РФ уже поняли, как эффективно противостоять бронетехнике США. Чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем более уязвимой станет американская оборона, уверен бывший военнослужащий.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню. Планируется, что Киев получит боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехнику. В общей сложности Украине планируют передать 60,84 миллиарда долларов.

Тем не менее, по информации СМИ, в администрации Байдена сомневаются, что Украина сможет добиться успехов на поле боя даже с новым пакетом военной помощи. По мнению чиновников США, после выделения новой помощи ВСУ потребуются серьезные усилия для того, чтобы "обратить вспять" месяцы территориальных потерь.