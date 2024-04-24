Байден подписал закон о помощи Украине

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Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Планируется, что Киев получит боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехнику. Вашингтон может возобновить поставки на этой неделе.

"Это хороший день для Америки. Это хороший день для Европы. Это хороший день для мира во всем мире. Это имеет большое значение. Я только что подписал закон о национальной безопасности, который был принят палатой представителей в эти выходные и сенатом вчера", – цитирует его ТАСС.

В общей сложности Украине планируют передать 60,84 миллиарда долларов. Из них 23,2 миллиарда – для восполнения передаваемых со складов Пентагона вооружений, 13,8 миллиарда – для военных закупок на открытом рынке, 11,3 миллиарда – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе", еще 26 миллионов – для аудита.

20 апреля палата представителей конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине.

Позже сенат США одобрил пакет законопроектов о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации российских замороженных активов для их передачи Киеву и введении дополнительных санкций против Китая.

Общий объем пакета составил 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард долларов будут выделены в помощь Украине, 26 – Израилю.

