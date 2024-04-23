Reuters: власти США готовят пакет военной помощи Киеву на 1 млрд долларов

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Американская администрация готовит пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард долларов. Это происходит из-за рассмотрения законопроекта с дополнительными бюджетными ассигнованиями для Киева, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон воспользуется средствами из проекта, который на этой неделе может принять Сенат и подписать лидер США Джо Байден.

По словам источников, в пакет войдут транспортные средства, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin и другие вооружения.

До этого палата представителей конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. По словам главы Белого дома Джо Байдена, Вашингтон оперативно передаст Киеву новый пакет помощи, когда Сенат примет соответствующий законопроект.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине крупнейший пакет военной помощи, в который войдут 500 миллионов фунтов (свыше 617 миллионов долларов), а также 400 транспортных средств и тысячи единиц оружия. По данным журналистов, общая сумма помощи Киеву со стороны Лондона в этом финансовом году достигнет 3 миллиардов фунтов стерлингов (более 3,7 миллиарда долларов).

