Володин: США решением о помощи Украине окончательно похоронили ее экономику

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США, приняв очередное решение о помощи Украине, окончательно похоронили ее экономику. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Депутат указал, что деньги, выделенные Вашингтоном Киеву придется возвращать. По его словам, подобная ситуация – это "долговая кабала", из которой Украине не выбраться.

"Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив ее будущего", – прокомментировал решение Володин.

Однако, по его словам, новая помощь не изменит ситуацию в зоне СВО. Киевский режим потерпит поражение, заключил политик.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила проект о выделении дополнительной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Голосование по законопроекту состоится 23 апреля.

