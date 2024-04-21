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Большинство представителей республиканской партии в палате представителей конгресса США проголосовали против одобрения нового пакета помощи Киеву. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте палаты представителей.

Законопроект о помощи Киеву был принят 311 голосами членов палаты против 112.

Все 112 человек, выступившие против законопроекта, были из республиканской партии. Выделение дополнительной помощи Украине поддержали 210 членов демократической партии и 101 республиканец.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России в пользу Украины, были утверждены в палате представителей Конгресса США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что утверждение палатой представителей США дополнительных пакетов помощи Украине, Израилю и Тайваню лишь усугубит международные кризисные явления. Она также отметила, что оказание военной помощи Украине является прямым финансированием терроризма.