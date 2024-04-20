20 апреля, 21:45Политика
Палата представителей США одобрила изъятие активов РФ в пользу Украины
Фото: 123RF/dibrova
Палата представителей Конгресса США на заседании утвердила законопроект о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
По результатам голосования, соответствующее предложение поддержали 360 конгрессменов, а 58 – высказались против. Теперь документ передадут для рассмотрения по существу в сенат.
Кроме того, конгрессмены одобрили проект о выделении дополнительной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Эту инициативу утвердили 311 представителей, а 12 – высказались против.
При этом палата представителей конгресса США большинством голосов согласовала законопроект о выделении Израилю 26,4 миллиарда долларов, за который проголосовали 366 конгрессменов. Еще 58 человек высказались против.
Также конгрессмены приняли законопроект о выделении 8,12 миллиарда долларов союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. По итогам голосования, за это предложение проголосовали 385 конгрессменов, а еще 34 –высказались против.
Ранее президент США Джо Байден поддержал предложенные спикером пакеты помощи. Глава Белого дома обещал, что сам немедленно подпишет этот закон в случае его принятия.
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