19 апреля, 22:41Политика
Белый дом сообщил, что США готовы немедленно возобновить поставки оружия Украине
Фото: 123RF/mesutdogan
Американский лидер Джо Байден немедленно подпишет законопроекты об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню в случае их принятия палатой представителей и сенатом конгресса США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы хотим, чтобы палата, сенат приняли их, положили на стол президенту. И он их сразу подпишет", – цитирует ее ТАСС.
Жан-Пьер указала, что в тот момент Вашингтон сразу же возобновить поставку вооружений для Киева.
Ранее министры иностранных дел стран G7 заявили, что Россия может завершить конфликт на Украине уже сегодня. Однако для этого ей нужно вывести силы с территорий, которые Запад считает украинскими, несмотря на проведенные там референдумы.
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