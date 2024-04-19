ВС РФ сбили украинский БПЛА в небе над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом пишет Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, попытка киевского режима атаковать российские объекты была пресечена примерно в 18:50 по московскому времени. Дрон был сбит при помощи дежурных средств ПВО ВС РФ.

Ранее севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в небе над Черным морем ПВО сбили воздушную цель. По его данным, это произошло утром 19 апреля на большом расстоянии от города.