19 апреля, 19:55Происшествия
ВС РФ сбили украинский БПЛА в небе над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России (ВС РФ) сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом пишет Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, попытка киевского режима атаковать российские объекты была пресечена примерно в 18:50 по московскому времени. Дрон был сбит при помощи дежурных средств ПВО ВС РФ.
Ранее севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в небе над Черным морем ПВО сбили воздушную цель. По его данным, это произошло утром 19 апреля на большом расстоянии от города.
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