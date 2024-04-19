Три ракеты ATACMS уничтожены над акваторией Черного моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО за ночь уничтожили 25 украинских снарядов РСЗО Vampire, три беспилотника и три ракеты ATACMS над Белгородской областью и над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что США отправят на Украину тактические ракеты ATACMS.

В ночь на 19 апреля также сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила 25 воздушных целей на подлете к Белгороду. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших, однако в результате отражения атаки были повреждены частные домовладения, складские помещения и автомобили.

