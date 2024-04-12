Лукашенко предупредил Украину о десятикратном ответе России из-за атак БПЛА

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Белорусский президент Александр Лукашенко предупредил Украину, что Россия оперативно и многократно ответит, если Киев продолжит наносить атаки по ее территории с помощью беспилотников. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал данный комментарий в своем телеграм-канале.

"Если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере", – уточнил он.

Ранее два человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины по Белгороду с помощью БПЛА. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что мужчина получил осколочное ранение нижней конечности. У второго пострадавшего осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригады скорой доставили их в областную клиническую больницу.

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До этого силы противовоздушной обороны ликвидировали пять беспилотников над Белгородской областью. Попытку атаки зафиксировали около 10:00 по московскому времени. Российские объекты пытались атаковать военные Украины.

