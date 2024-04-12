Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Белгород

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины атаковали Белгород с помощью БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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По его словам, беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека.

Гладков уточнил, что мужчина получил осколочное ранение нижней конечности. У второго пострадавшего осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригады скорой доставили их в областную клиническую больницу.

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Также поврежден фасад здания, добавил губернатор.

Ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали пять беспилотников над Белгородской областью. Попытку атаки зафиксировали около 10:00 по московскому времени. Российские объекты пытались атаковать военные Украины.

До этого в Белгородской области ввели режим опасности БПЛА. Об этом местных жителей проинформировал региональный главк МЧС РФ. В связи с угрозой население призвали быть более внимательным и острожным.

