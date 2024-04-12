Четыре беспилотника уничтожено в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате атаки дронов пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. В городе Новошахтинске объявлен отбой угрозы атаки БПЛА, добавил губернатор.

Ранее Василий Голубев сообщал, что силы ПВО отражают атаку беспилотников в районе города Новошахтинск.

До этого четыре украинских БПЛА было уничтожено над территориями Белгородской и Брянской областей. В Минобороны отметили, что при помощи этих дронов ВСУ попытались совершить террористические атаки по объектам РФ.