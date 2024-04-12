Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:33

Происшествия

Четыре беспилотника уничтожено в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате атаки дронов пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. В городе Новошахтинске объявлен отбой угрозы атаки БПЛА, добавил губернатор.

Ранее Василий Голубев сообщал, что силы ПВО отражают атаку беспилотников в районе города Новошахтинск.

До этого четыре украинских БПЛА было уничтожено над территориями Белгородской и Брянской областей. В Минобороны отметили, что при помощи этих дронов ВСУ попытались совершить террористические атаки по объектам РФ.

Путин прокомментировал украинские атаки на регионы РФ

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика