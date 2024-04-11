Песков: призыв Зеленского атаковать Крымский мост доказывает верность решения о начале СВО

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского, который планирует организовать новую атаку для разрушения Крымского моста, доказывают верность российского решения о начале проведения спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных террористических планах в отношении объектов инфраструктуры РФ, тем самым лишний раз демонстрируя свою сущность", – добавил он.

При этом официальный представитель Кремля, отреагировав на предложение МИД Швейцарии о проведении конференции по украинской формуле мира в июне, считает, что мирные переговоры без России являются бессмысленными. Песков подчеркнул, что сперва надо понять, о какой формуле мира идет речь.

Кроме того, он указал на готовность российской стороны к переговорам по Украине. Как утверждает пресс-секретарь президента РФ, для Москвы данный процесс является предпочтительным для решения задач России.

"Этот процесс для нас является предпочтительным для решения наших задач, но в условиях, когда этот переговорный процесс сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов впереди", – заявил Песков.

Однако официальный представитель Кремля уточнил, что любые переговоры по Украине должны учитывать сложившиеся реалии. Таким образом, он прокомментировал желание МИД Швейцарии взять за основу мирного плана договоренности Москвы и Киева, достигнутые в Стамбуле весной 2022 года.

"За два года ситуация изменилась. И геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022-го года", – сообщил Песков, добавив, что это станет недальновидным решением.

Ранее Зеленский сообщил, что украинские власти готовят план нового контрнаступления, который будет включать в себя разрушение Крымского моста. По его словам, речь идет не только о самом Крымском мосте, но и о некоторых других инфраструктурных объектах в этом регионе, которые Киев считает своей военной целью.

До этого британские СМИ сообщали о том, что ГУР Минобороны Украины намерено повторно атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года. По данным журналистов, удар может быть совершен посредством беспилотников.

