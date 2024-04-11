Зеленский заявил о подготовке плана наступления ВСУ с разрушением Крымского моста

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Украинские власти готовят план нового контрнаступления, который будет включать в себя разрушение Крымского моста. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bild.

По его словам, речь идет не только о самом Крымском мосте, но и о некоторых других инфраструктурных объектах в этом регионе, которые Киев считает своей военной целью.

В частности, украинские войска хотят атаковать мосты, по которым перевозят оружие, и аэродромы, с которых отправляются самолеты для ударов по Украине, заявил Зеленский.

Ранее глава военной разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен. При этом он отметил, что мост остается целью для Украины.

До этого британские СМИ сообщали о том, что ГУР Минобороны Украины намерено повторно атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года. По данным журналистов, удар может быть совершен посредством беспилотников.