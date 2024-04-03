Украина может атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года – Guardian

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Главное управление разведки Минобороны Украины намерено повторно атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года. Об этом пишет британское издание Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из ГУР.

Планы на атаку подтвердил СМИ один из членов украинской разведки. По данным газеты, удар может быть совершен посредством беспилотников.

Чиновник рассказал изданию, что у главы ГУР Кирилла Буданова есть "большая часть средств для осуществления этой цели". В статье говорится, что он следует одобренному украинским лидером Владимиром Зеленским плану по "минимизации" присутствия России в Черном море.

При этом СМИ пишет о значительно серьезных сомнениях по вопросу того, может ли ГУР осуществить операцию по уничтожению хорошо защищенного Крымского моста.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате были разрушены два автомобильных пролета, арка над судоходной частью повреждений не получила. Это был первый теракт.

Второй случился 17 июля 2023 года. ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Жертвами атаки стала семья Белгородской области, мужчина и женщина погибли, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Семья перемещалась на легковом автомобиле.