Журналист Шарковский прокомментировал публикации СМИ о повторной атаке на Крымский мост

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Киев посредством сообщений западной прессы о якобы предстоящем ударе по Крымскому мосту намерен заставить Москву приступить к переговорам. В эфире радио КП военный журналист Александр Шарковский прокомментировал слухи о намерениях Украины повторно ударить по мосту.

"Ну, понервничать хотят заставить. Такие вот угрозы высказывают. Возможно, рассчитывают, что Россия умерит натиск на линии фронта. Может быть, таким образом они хотят заставить Россию сесть за стол переговоров на невыгодных для нас условиях", – сказал Шарковский.

Вместе с тем журналист выразил уверенность в том, что все эти действия абсолютно бесполезны.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что ГУР Минобороны Украины планирует вновь атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года. Издание сослалось на высокопоставленных украинских разведчиков, которые рассказали СМИ, что удар может быть совершен с помощью дронов.