Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен – ARD

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Глава военной разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост хорошо защищен. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Мост усиленно охраняется и обороняется. Но все работают на этой проблемой", – заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, почему мост до сих пор стоит, если он является одной из целей Киева.

При этом Буданов отметил, что Крымский мост остается целью для Украины.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что ГУР Минобороны Украины планирует вновь атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года. Издание сослалось на высокопоставленных украинских разведчиков, которые рассказали СМИ, что удар может быть совершен с помощью дронов.