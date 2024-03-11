Буданов заявил, что Украина готовит в Крыму "серьезную операцию"

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Руководитель Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов (включен в список экстремистов и террористов) сообщил, что страна готовит некую "серьезную операцию" в Крыму. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию украинского ведомства.

"Наши действия в Черном море – это подготовка к серьезной операции в Крыму", – заявил Буданов.

В публикации также сообщалось, что действия ВСУ в Черном море имели "один стратегический замысел".

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов назвал появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем откровенной агрессией. По его мнению, враг пытается выведать самые чувствительные точки не из любопытства, а для нанесения по ним ударов.

