В Крыму назвали психозом создание Киевом военной администрации на полуострове

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Зампредседателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал психозом формирование киевскими властями крымской военной администрации. Об этом он сообщил РИА Новости.

Украинские СМИ писали ранее, что в Киеве одобрили законопроект о создании в Крыму и Севастополе военных администраций с соответствующими властными полномочиями.

По словам Шонуса, позиция украинского правительства состоит в виртуальном управлении и грубом искажении реальности.

"С таким же успехом они могут создать свои военные администрации в любой другой точке мира или даже Солнечной системы", – отметил он.

Шонус считает, что такие заявления рассчитаны на украинскую публику. Таким образом киевские власти хотят и дальше внушать своему народу информацию о "псевдонаступлениях и псевдозахватах территорий", заявил он.

Ранее сообщалось, что власти Крыма направили в Арбитражный суд республики иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона в связи с энергетической блокадой полуострова на сумму более 3,15 триллиона рублей.

До этого депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал форменным нацизмом угрозы главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, который пообещал новые сюрпризы в Крыму и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом.

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