Маск согласился, что Донбасс и Крым должны остаться российскими

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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал мнение основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что конфликт на Украине необходимо завершить, поскольку страна уничтожает себя, а Крым, Донецк и Луганск надо признать российскими. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Предприниматель оценил пост, в котором было сказано, что, как считает Принс, "западная оборонная база смешна".

"К сожалению, это правда", – подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что не Россия начала войну в Донбассе, но сделает все, чтобы ее закончить. По его словам, российское государство примет все возможные меры, чтобы искоренить нацизм и решить задачи СВО. Президент напомнил, что российские военные уверенно наступают и освобождают новые территории в ходе СВО.

Также Путин говорил, что Россия никогда не делила русских и украинцев, поскольку считает их одним народом. По словам президента, подавляющее большинство людей, которые жили на Украине, и абсолютное большинство россиян всегда считали это одним и тем же. Глава государства отметил, что антироссийские настроения на Украине исходят из истории.

До этого президент РФ заявил, что происходящее сейчас на Украине похоже на гражданскую войну между братьями. Он напомнил, что весь юго-восток Украины был пророссийский, так как берег Черного моря после войн с Турцией отошел к России.