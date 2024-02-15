Путин заявил, что РФ никогда не разделяла русских и украинцев

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Россия никогда не делила русских и украинцев, поскольку считает их одним народом. Об этом заявил Владимир Путин во время общения с рабочими на "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле.

По словам президента, подавляющее большинство людей, которые жили на Украине, и абсолютное большинство россиян всегда считали это одним и тем же. Глава государства отметил, что антироссийские настроения на Украине исходят из истории.

"После Великой Отечественной войны часть этих националистских и нацистских элементов, которые с Гитлером сотрудничали, они убежали за границу. Они побежали в Штаты, в Канаду, и на них противник наш сделал ставку", – подчеркнул он.

Путин объяснил, что люди, которые придерживаются антироссийских настроений, пришли к украинской власти после развала Советского Союза.

Ранее президент РФ заявил, что происходящее сейчас на Украине похоже на гражданскую войну между братьями. Он напомнил, что весь юго-восток Украины был пророссийский, так как берег Черного моря после войн с Турцией отошел к России.

До этого Путин объяснил начало специальной военной операции стремлением Запада подползти к российским границам, захватив Украину в НАТО. Он еще раз подтвердил, что Россию вынудили начать СВО.

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