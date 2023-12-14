К украинскому конфликту привело стремление Запада подползти к границам РФ – Путин

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К украинскому конфликту привело безудержное стремление Запада подползти к российским границам, захватив Украину в НАТО, сообщил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Россию вынудили начать спецоперацию", – подчеркнул президент.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина находится в критическом положении, поэтому необходимо быть готовыми к плохим новостям, которые могут поступать из зоны боевых действий.

Кроме того, Столтенберг признал, что представители стран, входящих в Альянс, не смогли одобрить поставки боеприпасов, спрос на которые у Украины вырос.

При этом глава НАТО не смог ответить, как в сложившейся ситуации необходимо действовать Вооруженным силам Украины (ВСУ), а лишь перенаправил этот вопрос украинскому военному руководству.

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