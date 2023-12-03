Генсек НАТО призвал готовиться к плохим новостям с Украины

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Украина находится в критическом положении, поэтому необходимо быть готовыми к плохим новостям, которые могут поступать из зоны боевых действий. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.

"Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена", – добавил он.

Кроме того, Столтенберг признал, что представители стран, входящих в альянс, не смогли одобрить поставки боеприпасов, спрос на которые у Украины вырос.

При этом глава НАТО не смог ответить, как в сложившейся ситуации необходимо действовать Вооруженным силам Украины (ВСУ), а лишь перенаправил этот вопрос украинскому военному руководству.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что во время заседания Совета глав МИД стран Североатлантического альянса многие признали, что результаты украинского контрнаступления далеки от ожиданий. Он указал на то, что с начала контрнаступления ВСУ на поле боя не произошло больших изменений.



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