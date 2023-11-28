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Во время заседания Совета глав МИД стран Североатлантического альянса многие уже признают, что результаты украинского контрнаступления далеки от ожиданий. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Он указал на то, что с начала контрнаступления ВСУ на поле боя не произошло больших изменений или какого-либо прорыва. В НАТО признают это, однако "вполголоса и с опаской", поделился Сийярто.

Во время своих выступлений большинство членов военного блока старались не касаться этого вопроса, а попытка одного из министров убедить в победоносности украинского контрнаступления была "изолирована".

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинская армия может использовать биологические средства из-за провала контрнаступления. Так, украинские военные могут намеренно заразить водные источники, запасы продовольствия и корма для животных.

До этого бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что к провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины привела тактика украинского лидера Владимира Зеленского. Она была направлена на усиление диктатуры, репрессии внутри страны и продление военного положения.

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