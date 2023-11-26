Более 1,1 млн военных ВСУ погибли и пропали без вести – СМИ

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Более 1,1 миллиона военных Вооруженных сил Украины погибли и пропали без вести. Такая информация появилась в эфире украинского телеканала, сообщает РИА Новости.

В сводке уточнялось, что потери украинских войск составляют 1 126 652 человек.

21 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала текущего месяца потери ВСУ составили более 13 700 бойцов и 1 800 единиц вооружения. Он добавил, что российская армия действует мужественно и эффективно, а многие военные украинской стороны сдаются в плен. По словам Шойгу, ВС РФ продолжат снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут сообщил, что американские и украинские официальные лица обвиняют друг друга в неудачах ВСУ на поле боя. Он отметил, что провал контрнаступления украинских сил обострил противоречия между Киевом и Вашингтоном. По его словам, украинцы, в свою очередь, жалуются, что страны Запада не предоставили им достаточно оружия, чтобы прорвать российские укрепления.

До этого Владимир Путин заявил, что контрнаступление Киева полностью провалилось. Однако украинская сторона продолжает готовить наступательные операции на некоторых участках в зоне СВО, уточнил он.

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