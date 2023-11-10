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Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали в начале контрнаступления, 6 июня, нанести удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, но ВС РФ узнали заранее об этом и перебросили войска, нарушив планы украинцев. Об этом французской газете Figaro сообщил украинский штурмовик Степан.

"Планы пришлось в спешном порядке менять. Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда", – отметил он.

Также, как утверждает Степан, основной удар украинские военные должны были нанести в Херсонской области, чтобы заблокировать доступ в Крым, но действия России, приуроченные ко "Дню Д" (высадка англо-американских войск в Нормандии в 1944 году), помешали этому.

"Это должно было стать знаком для армии Зеленского, ориентированного на союз с Западом", – объяснил символичность провальных планов Украины солдат.

Ранее в СМИ сообщалось, что провал контрнаступления украинской стороны стал причиной трения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Генерал якобы считает, что ВСУ следует сфокусироваться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Зеленский, в свою очередь, не согласен с такой политикой, передают СМИ.

До этого Владимир Путин заявил, что контрнаступление Киева полностью провалилось. Однако украинская сторона продолжает готовить наступательные операции на некоторых участках в зоне СВО, уточнил он.

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