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Провал контрнаступления украинской стороны стал причиной трения между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Об этом пишет издание The Sunday Times.

По информации газеты, Залужный считает, что украинской армии следует сфокусироваться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Зеленский, в свою очередь, не согласен с такой политикой.

Ранее Владимир Путин рассказал, что контрнаступление Киева полностью провалилось. Несмотря на это, украинская сторона продолжает готовить наступательные операции на некоторых участках в зоне СВО, уточнил он. Москва в ответ реагирует соответствующим образом.

До это СМИ писали, что киевские власти испытывают отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. Запад оказывает поддержу ВСУ не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой, говорилось в статье.

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