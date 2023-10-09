На Украине призвали к переговорам с Россией из-за конфликта в Израиле

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Украине нужно вступить в мирные переговоры с Россией из-за эскалации конфликта в Израиле, который пока будет отвлекать внимание Запада. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, боевые действия между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС обостряются, стороны наносят артиллерийские удары и ведут уличные бои.

"На этом фоне полный крах для Украины. Однозначно теперь надо отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует. Нужно временное перемирие и надо провести выборы", – объяснил эксперт.

Также Соскин отметил, что США могут в следующий раз отказать Украине в финансировании контрнаступления ВСУ, так как основной союзник Запада на Ближнем Востоке оказался в тяжелом положении.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ приступила к операции "Железные мечи" против ХАМАС.

В прессе писали, что не менее 800 израильтян скончались после обострения конфликта. Еще 2,4 тысячи человек получили травмы. Как рассказали в Минздраве Израиля, пострадавшими являются минимум 2 506 граждан еврейского государства.

Между тем Минздрав сектора Газа сообщал о 560 погибших и 2,9 тысячи пострадавших палестинцах.

Наземная операция Израиля в секторе Газа возможна – посол в РФ