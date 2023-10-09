Число погибших в Израиле из-за эскалации конфликта возросло до 800 – СМИ

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Минимум 800 граждан Израиля погибли в результате нападения палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщает радиостанция Kan.

По ее информации, еще 2,4 тысячи человек получили в результате обострения конфликта между двумя государствами травмы и ранения.

При этом, как сообщает Минздрав Израиля, пострадавшими числятся минимум 2 506 граждан еврейского государства. У 353 из них диагностировали тяжелое состояние, еще 486 получили ранения средней тяжести.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ приступила к осуществлению операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

На фоне произошедшего в армию Израиля (ЦАХАЛ) призвали более 300 тысяч резервистов. Спецподразделения организовали операцию в Сдероте для "зачистки" города от вооруженных формирований.

Позже глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.



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