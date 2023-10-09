09 октября, 13:08Политика
Глава Минобороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа
Фото: AP Photo/Fatima Shbair
Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант приказал обеспечить полную блокаду сектора Газа. Его официальное обращение транслировал Channel 13.
"Я отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Ни электричества, ни продовольствия, ни газа, все закрыто", – рассказал он.
Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
По последним данным СМИ, число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2 382.
Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил о призыве на службу более 300 тысяч резервистов. Спецподразделения организовали операцию в Сдероте для "зачистки" города от вооруженных формирований.
Кроме того, официальные лица Израиля попросили США помочь в пополнении запасов боеприпасов и ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол".
Посол РФ усомнился, что конфликт в Израиле может быть урегулирован в ближайшие дни
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