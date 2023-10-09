Глава Минобороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа

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Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант приказал обеспечить полную блокаду сектора Газа. Его официальное обращение транслировал Channel 13.

"Я отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Ни электричества, ни продовольствия, ни газа, все закрыто", – рассказал он.

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2 382.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил о призыве на службу более 300 тысяч резервистов. Спецподразделения организовали операцию в Сдероте для "зачистки" города от вооруженных формирований.

Кроме того, официальные лица Израиля попросили США помочь в пополнении запасов боеприпасов и ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол".



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