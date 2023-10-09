Песков не стал оценивать влияние конфликта в Израиле на отношения РФ и ХАМАС

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решил не комментировать вопрос, повлияет ли эскалация палестино-израильского конфликта на отношения России и радикального движения ХАМАС.

"Сначала там должно все выйти из стадии горячей войны. Пока там идет стадия горячей войны, рано о чем-то говорить", – указал он.

Сектор Газа 7 октября выпустил тысячи ракет в сторону Израиля, объявив о начале операции против еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС.

Согласно последней информации из СМИ, количество жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2 382.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан потребовал в Совете безопасности международной организации осудить действия ХАМАС.

Около 700 израильтян погибли в результате нападения боевиков ХАМАС