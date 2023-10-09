09 октября, 12:29Политика
Песков не стал оценивать влияние конфликта в Израиле на отношения РФ и ХАМАС
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решил не комментировать вопрос, повлияет ли эскалация палестино-израильского конфликта на отношения России и радикального движения ХАМАС.
"Сначала там должно все выйти из стадии горячей войны. Пока там идет стадия горячей войны, рано о чем-то говорить", – указал он.
Сектор Газа 7 октября выпустил тысячи ракет в сторону Израиля, объявив о начале операции против еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС.
Согласно последней информации из СМИ, количество жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2 382.
Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан потребовал в Совете безопасности международной организации осудить действия ХАМАС.
Около 700 израильтян погибли в результате нападения боевиков ХАМАС
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