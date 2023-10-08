08 октября, 00:00Политика
Постпред Израиля призвал СБ ООН осудить действия ХАМАС
Фото: AP Photo/Hatem Moussa
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обратился в Совет Безопасности международной организации с требованием осудить действия ХАМАС.
"Совет безопасности должен немедленно осудить ХАМАС", – передает РИА Новости его слова.
Он также сделал акцент на том, что Израиль приложит все усилия для обеспечения защиты мирных граждан.
Сектор Газа заявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне проникновения боевиков на территорию государства.
Позднее в стране ввели особое положение. Армия обороны Израиля ликвидировала сотни боевиков при попытке проникнуть за ограждение безопасности на юге страны.
Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта запланировано на 8 октября.
Посол РФ усомнился, что конфликт в Израиле может быть урегулирован в ближайшие дни
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