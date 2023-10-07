Армия обороны Израиля сообщила, что нейтрализовала сотни боевиков на юге страны

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Армия обороны Израиля сообщила, что ликвидировала сотни боевиков при попытке проникнуть за ограждение безопасности на юге страны. Об этом пишет РИА Новости.

"За последние несколько часов наземные и воздушные силы ЦАХАЛ действовали в ряде районов на юге Израиля и уничтожили сотни террористов", – рассказали военные.

Уточняется, что два армейских самолета предотвратили проникновение противника за ограждение в районе пункта пропуска Карни на юге государства.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля заявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир сообщил, что чрезвычайное положение вводится на всей территории страны. Уточнялось, что эта мера позволит полицейским силам осуществлять дополнительные полномочия.



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