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Чрезвычайное положение вводится на всей территории Израиля. Об этом заявил министр национальной безопасности еврейского государства Итамар Бен Гвир. Его слова приводит РИА Новости.

Сообщается, что эта мера позволит полицейским силам осуществлять дополнительные полномочия. Как сообщают СМИ, чрезвычайное положение может вступить в силу уже к вечеру субботы.

Движение ХАМАС заявило, что начинает масштабную операцию против Израиля. Сектор Газа выпустил по Израилю несколько тысяч ракет. Телеканал Al Arabiya показал, как десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории рядом с сектором Газа. Полиция Израиля сообщила, что в данный момент в 14 районах страны действуют 60 террористов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе первого обращения к нации с начала массированного удара со стороны сектора Газа заявил, что страна находится в состоянии "войны", а не в формате операции.