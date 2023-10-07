Рейсы авиакомпании Red Wings из России в Израиль осуществляются в штатном режиме

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Рейсы авиакомпании Red Wings в Израиль и из Израиля осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы авиакомпании.

Как сообщили в пресс-службе, пока на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной изменения в расписании не планируются. Отмечается, что рейсы в Израиль осуществляются в штатном режиме с учетом поступающих рекомендаций со стороны авиационного регулятора Израиля.

"В настоящий момент времени авиакомпания не планирует внесения изменений в программу полетов", – подчеркнули в компании.

Ранее стало известно, что как минимум 6 человек погибли и более 200 человек пострадали в результате ракетных обстрелов Израиля со стороны сектора Газа в субботу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе первого обращения к нации с начала массированного удара со стороны сектора Газа заявил, что страна находится в состоянии "войны", а не в формате операции.