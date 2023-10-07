07 октября, 11:51Политика
Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии "войны"
(в Израиль. – Прим. ред.) террористов. Эта операция проводится в эти часы", – заявил Нетаньяху.
Премьер-министр также приказал провести широкую мобилизацию резервов. Он пообещал, что противник "заплатит цену", которую ранее еще никогда не знал.
Армия Израиля объявила 7 октября о начале контртеррористической операции в секторе Газа под названием "Железные мечи". В настоящее время израильская армия наносит удары по сектору, откуда проникли группы палестинских радикалов.
В пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве сообщили, что известий о россиянах среди пострадавших после обстрелов Израиля со стороны сектора Газа не поступало.
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