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07 октября, 11:51

Политика

Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии "войны"

Видео: Москва 24

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе первого обращения к нации с начала массированного удара со стороны сектора Газа заявил, что страна находится в состоянии "войны", а не в формате операции, передает РИА Новости.

Видео: Москва 24

"Граждане Израиля! Мы находимся в состоянии войны. Это не операция... а война. Сегодня утром ХАМАС предпринял смертоносную внезапную атаку на Израиль и его граждан. Утром я созвал руководителей силовых ведомств и поручил зачистить населенные пункты от проникших (в Израиль. – Прим. ред.) террористов. Эта операция проводится в эти часы", – заявил Нетаньяху.

Премьер-министр также приказал провести широкую мобилизацию резервов. Он пообещал, что противник "заплатит цену", которую ранее еще никогда не знал.

Армия Израиля объявила 7 октября о начале контртеррористической операции в секторе Газа под названием "Железные мечи". В настоящее время израильская армия наносит удары по сектору, откуда проникли группы палестинских радикалов.

В пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве сообщили, что известий о россиянах среди пострадавших после обстрелов Израиля со стороны сектора Газа не поступало.

Видео: Москва 24

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