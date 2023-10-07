Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии "войны"

Видео: Москва 24

Видео: Москва 24

(в Израиль. – Прим. ред.)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе первого обращения к нации с начала массированного удара со стороны сектора Газа заявил, что страна находится в состоянии "войны", а не в формате операции, передает РИА Новости "Граждане Израиля! Мы находимся в состоянии войны. Это не операция... а война. Сегодня утром ХАМАС предпринял смертоносную внезапную атаку на Израиль и его граждан. Утром я созвал руководителей силовых ведомств и поручил зачистить населенные пункты от проникшихтеррористов. Эта операция проводится в эти часы", – заявил Нетаньяху.

Премьер-министр также приказал провести широкую мобилизацию резервов. Он пообещал, что противник "заплатит цену", которую ранее еще никогда не знал.

Армия Израиля объявила 7 октября о начале контртеррористической операции в секторе Газа под названием "Железные мечи". В настоящее время израильская армия наносит удары по сектору, откуда проникли группы палестинских радикалов.

В пресс-службе посольства РФ в Тель-Авиве сообщили, что известий о россиянах среди пострадавших после обстрелов Израиля со стороны сектора Газа не поступало.



Видео: Москва 24