Российское посольство не получало данных о пострадавших россиянах при обстрелах в Израиле

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Сообщений о россиянах среди пострадавших после обстрелов Израиля со стороны сектора Газа не поступало. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы посольства РФ в Тель-Авиве.

Как отметили в посольстве, российские дипломаты внимательно следят за ситуацией.

"По состоянию на 11:00 информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", – говорится в сообщении.

Также в дипмиссии отметили, что консульский отдел посольства России находится в контакте с компетентными израильскими службами.

Ранее армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции в секторе Газа под названием "Железные мечи". В настоящее время израильская армия наносит удары по сектору, откуда проникли группы палестинских радикалов.

На фоне массированного ракетного удара со стороны сектора Газа израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". Позже Израиль приступил к нанесению ударов по целям боевиков в секторе Газа.