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07 октября, 10:37

Политика

Россия контактирует с палестинской и израильской сторонами в связи с обострением конфликта

Фото: depositphotos/azarbico

Россия держит контакт с Израилем, Палестиной, и арабскими странами в связи с обострением израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Его слова передает "Интерфакс".

Богданов отметил, что сейчас российская сторона будет выяснять обстоятельства обострения конфликта. По словам замминистра, Россия призывает стороны к сдержанности.

"Надо понять, что происходит, из-за чего, какие будут последствия", – подчеркнул замминистра.

Богданов подчеркнул, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной стало неожиданностью для Москвы.

"Если бы ожидали, не допустили бы этого", – подчеркнул дипломат.

Утром 7 октября сектор Газа нанес массированный ракетный удар по Израилю. По данным телеканала Al-Arabiya со ссылкой представителей палестинского движения ХАМАС, палестинские боевики выпустили по Израилю 5 тысяч ракет. Также телеканал продемонстрировал видео, на котором видны подбитый танк и бронетранспортер армии Израиля.

В ответ на это армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по целям боевиков в секторе Газа.

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