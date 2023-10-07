Число погибших после обстрелов Израиля превысило 6, пострадали более 200 – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Как минимум 6 человек погибли и более 200 человек пострадали в результате ракетных обстрелов Израиля со стороны сектора Газа в субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные издания The Times of Israel.

По информации газеты, по меньшей мере два десятка пострадавших находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Одновременно с этим, как сообщает телеканал Al Arabiya, ХАМАС заявил о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев.

Также сообщается, что по меньшей мере 20 палестинцев были убиты при атаках израильских сил по сектору Газа.

В субботу утром сектор Газа начал ракетный обстрел израильской территории. Позже Израиль приступил к нанесению ударов по целям боевиков в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе первого обращения к нации с начала массированного удара со стороны сектора Газа заявил, что страна находится в состоянии "войны", а не в формате операции.