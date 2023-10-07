США прекратят разжигать конфликты только при гражданской войне в самих Штатах – Медведев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал обострение конфликта между Израилем и Палестиной в своем телеграм-канале.

Как отметил Медведев, только гражданская война в США сможет остановить "маниакальную страсть Америки" сеять конфликты по всей планете.

Российский политик напомнил, что начало боестолкновение между ХАМАС и Израилем случилось в день пятидесятилетия начала войны Судного дня. По мнению Медведева, это событие не стало неожиданностью, так как конфликт между Израилем и Палестиной длится несколько десятилетий.

Медведев отметил, что ключевую роль в этом конфликте играют США.

"Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа", – заявил Медведев.

По мнению зампреда Совбеза РФ, остановить разрушительные действия Америки по всей планете сможет только гражданская война на территории США.

В субботу утром армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции в секторе Газа под названием "Железные мечи". Израильская армия наносит удары по сектору, откуда проникли группы палестинских радикалов. Данных о пострадавших россиянах не поступало.