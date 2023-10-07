Совбез ООН обсудит палестино-израильский конфликт в воскресенье 8 октября

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Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта намечено на воскресенье 8 октября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Сообщается, что внеочередной Совет безопасности ООН назначен на 15:00 по Нью-Йорку в воскресенье (22:00 по московскому времени). Как сообщают источники, время заседания может сместиться в зависимости от того, когда будут доступны докладчики.

Обсуждается не только время заседания: но и его формат – открытый или закрытый.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осудил нападение ХАМАС на Израиль. До этого посол Палестины в РФ заявил, что Совет Безопасности ООН должен созвать специальное заседание по эскалации на Ближнем Востоке, так как уже завтра Израиль может начать большое нападение на сектор Газа и Западный берег реки Иордан.