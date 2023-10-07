Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 18:06

Политика

Нетаньяху заявил Байдену о необходимости продолжительной операции против ХАМАС

Фото: ТАСС/ЕРА// ABIR SULTAN

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что Израилю потребуется начать длительную операцию в связи с нападением ХАМАС. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как сообщил Нетаньяху Джо Байдену, для победы Израиля потребуется продолжительная и мощная кампания. Также Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и готовность обеспечить всем необходимым израильскую сторону.

В субботу сектор Газа нанес массированный ракетный удар по южным и центральным районам Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта в Израиле погибли более 100 человек, ранения получили свыше 900.

Читайте также

политиказа рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика