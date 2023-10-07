Нетаньяху заявил Байдену о необходимости продолжительной операции против ХАМАС

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что Израилю потребуется начать длительную операцию в связи с нападением ХАМАС. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как сообщил Нетаньяху Джо Байдену, для победы Израиля потребуется продолжительная и мощная кампания. Также Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и готовность обеспечить всем необходимым израильскую сторону.

В субботу сектор Газа нанес массированный ракетный удар по южным и центральным районам Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.

В результате эскалации конфликта в Израиле погибли более 100 человек, ранения получили свыше 900.