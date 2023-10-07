Полиция Израиля призвала граждан не покидать дома

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Правоохранители в Израиле на фоне обострения конфликта с Палестиной просят граждан не выходить из дома и держаться подальше от упавших снарядов. Представитель полиции Дин Эльсданн обратился к населению в социальной сети X.

"Оставайтесь дома и близко к защищенным зонам, воздержитесь от распространения фейковых новостей и дезинформации из соцсетей, держитесь подальше от мест падения снарядов, где могут быть разбросаны осколки", – говорится в его публикации.

Эльсданн отметил, что отряды полиции и спецназа делают все, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля заявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир сообщил, что чрезвычайное положение вводится на всей территории страны. Уточнялось, что эта мера позволит полицейским силам осуществлять дополнительные полномочия.



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