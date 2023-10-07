Палестина возлагает на Израиль ответственность за эскалацию конфликта – посол в РФ

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Палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта лежит исключительно на Израиле. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил палестинский посол, начало боевых действий в субботу 7 октября – это результат планомерной политики Израиля в отношении соседних государств и территорий.

"Власти Израиля в последнее время делают, что хотят и по Иерусалиму, и по Западному берегу реки Иордан, по вопросу незаконных поселений. Они нападают везде", – подчеркнул посол.

По словам посла, Палестина считает, что Совет Безопасности ООН должен созвать специальное заседание по эскалации на Ближнем Востоке, так как уже завтра Израиль может начать большое нападение на сектор Газа и Западный берег реки Иордан.

"Сейчас момент, чтобы ООН объявила созыв специального заседания, что-то сделала для того, чтобы остановить это", – подчеркнул палестинский посол.

Одновременно с этим Абдель Хафиз Нофаль заявил, что эскалация напряженности между Палестиной и Израилем должна быть оставлена на новой основе принципа двух государств.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.